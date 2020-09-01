"Слуга народу" йде на місцеві вибори, а проти Лукашенка ввели санкції: новини за 31 серпня

Партія "Слуга народу" оголосила, що йде на місцеві вибори, країни Балтії ввели санкції відносно 30 чиновників з Білорусі, в Офісі президента відреагували на заяву Вітольда Фокіна про амністію бойовикам. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 31 серпня, - в матеріалі РБК-Україна

Верещук, Філімонов, Кучер: кого "Слуга народу" веде на місцеві вибори

У понеділок, 31 серпня, в Києві проходить з'їзд партії "Слуга народу". Партія оголосила, що йде на місцеві вибори. Про це з трибуни з'їзду заявив глава СН Олександр Корнієнко.

"Ми йдемо на вибори, щоб довести: Україна різна, але водночас єдина", - сказав він і закликав українських виборців прийти 25 жовтня на дільниці.

Зокрема, були представлені кандидати від СН в обласні центри та міста обласного підпорядкування.

У Зеленського відреагували на заяву Фокіна про амністію бойовикам

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що заяви заступника керівника української делегації в мінській Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна не відображають офіційної позиції України. Амністія не може стосуватися осіб, які скоювали воєнні злочини. Про це повідомляє прес-служба ОП.

Єрмак зазначив, що позиція Фокіна відображає положення перших і других мінських домовленостей. "Давайте відокремлювати особисту позицію від позиції делегації. Вітольд Фокін щойно приєднався до переговорного процесу та розбирається з тематикою. І якраз деякі одіозні та двозначні формулювання, на які чомусь погодилася попередня влада, сьогодні українська сторона намагається пом’якшити чи застосувати виключно в межах національних інтересів України", - заявив він.

Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти Лукашенка

Литва, Латвія і Естонія ввели санкції відносно 30 чиновників з Білорусі. Серед них і президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Про це повідомляють прес-служби Міністерств закордонних справ країн.

Зокрема, білоруським чиновникам заборонено в'їжджати в країни Балтії. При цьому в подальшому санкційний список може бути розширений.

Вони мікроби: Зеленський різко висловився про скандальних "слуг народу"

Президент України Володимир Зеленський вважає "мікробами" скандальних членів партії "Слуга народу". Він також упевнений, що такі представники політичної сили не будуть помітні "на шляху до успіху".

Про це він заявив на з'їзді партії "Слуга народу" в Києві.

За його словами, в парламентській фракції допускають помилки, але вони визнаються і виправляються.

Міська рада Івано-Франківська оскаржить "червону зону" карантину в суді

Міська рада Івано-Франківська має намір оскаржити і скасувати постанову Кабінету міністрів України, яка встановлює поділ держави на карантинні зони. За його словами, ця постанова суперечить інтересам міста.

Про це у відеозверненні заявив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Він зазначив, що позов будуть подавати, керуючись рішенням Конституційного суду України, який раніше визнав, що встановлення урядом карантинних обмежень суперечить законам України, оскільки таке рішення мала ухвалювати виключно Верховна Рада.

Укргідрометцентр дав прогноз на перший місяць осені

У вересні 2020 року середня місячна температура очікується в межах 14-19 градусів тепла (в горах 11-12 градусів тепла). Це на 1-2 градусів вище середніх багаторічних значень. Відповідний прогноз розміщений на сайті Укргідрометцентру.

"Вересень - перехідний місяць від літа до осені, якому властиве загальне зниження температури, послаблення грозової діяльності. Впродовж вересня, крім більшості південних областей та Криму, здійснюється перехід середньої добової температури через 15 градусів тепла у бік зниження, що означає початок осені", - йдеться в повідомленні.

"Динамо" стартуватиме у Лізі чемпіонів матчем проти голландського клубу

Київське "Динамо" розпочинає боротьбу у Лізі чемпіонів сезону 2020/21 з третього кваліфікаційного раунду. За підсумками жеребкування цієї стадії, суперником команди Мірчі Луческу став голландський АЗ.

Також шляхом жеребкування (чию кулю витягли першою) було визначено господарів поєдинку. Кияни приймуть суперника вдома.