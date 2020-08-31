"Динамо" стартуватиме у Лізі чемпіонів матчем проти голландського клубу

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Це буде перший матч киян у єврокубках під керівництвом Луческу

Київське "Динамо" розпочинає боротьбу у Лізі чемпіонів сезону 2020/21 з третього кваліфікаційного раунду. За підсумками жеребкування цієї стадії, суперником команди Мірчі Луческу став голландський АЗ.

Також шляхом жеребкування (чия куля витягли першим) було визначено господарів поєдинку. Кияни візьмуть суперника вдома.

Зазначимо, в новому сезоні матчі кваліфікації не передбачають ігор у відповідь. Протистояння будуть складатися з однієї зустрічі. У разі нічиєї передбачено додатковий час і серія пенальті.

Переможець третього раунду відбору відразу виходить в плей-офф раунд, де повертається класичний формат двох поєдинків вдома та на виїзді.

У разі невдачі на будь-якій стадії команда автоматично перейде до групового раунду Ліги Європи.

Матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів пройдуть 15 і 16 вересня без глядачів на трибунах.

Нагадаємо, попередній сезон єврокубків пішов у березні на вимушену паузу через поширення в усьому світі коронавірусної інфекції.

Тому новий сезон стартує пізніше звичайного. Кваліфікація, яка повинна була початися 23 червня, була зсунута на 8 серпня. Плей-офф турніру вже пройде за початковим графіком.