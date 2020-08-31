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Міська рада Івано-Франківська оскаржить червону зону карантину в суді

Івано-Франківськ, Понеділок 31 серпня 2020 10:39
Міська рада Івано-Франківська оскаржить червону зону карантину в суді
Фото: Руслан Марцінків (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Міська рада Івано-Франківська має намір оскаржити і скасувати постанову Кабінету міністрів України, яка встановлює поділ держави на карантинні зони. За його словами, ця постанова суперечить інтересам міста.

Про це у відеозверненні заявив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Оперативно про стан справ 31.09.20

Оперативно про стан справ 31.09.20

Опубліковано Русланом Марцінковим Неділя, 30 серпня 2020 р.

Він зазначив, що позов будуть подавати, керуючись рішенням Конституційного суду України, який раніше визнав, що встановлення урядом карантинних обмежень суперечить законам України, оскільки таке рішення мала ухвалювати виключно Верховна Рада.

"Це дає підстави міській раді Івано-Франківська звернутися з позовом до суду і скасувати постанову Кабміну, якою оголошена червона зона. Зокрема це буде позов до київського окружного адміністративного суду", - заявив він.

Він зазначив, що треба дотримуватися соціальних вимог, але не можна "вбивати економіку".

За останніми даними, в червону зону потрапила Івано-Франківська область (міста Івано-Франківськ, Калуш, Коломия, Городенківський, Косівський, Тисменицький р-ни).

Зазначимо, мер Івано-Франківська закликав виходити на протести через посилення карантину.

Нагадаємо, в Україні оновлені карантинні зони, в "червону" зону з найжорсткішими обмеженнями потрапили 10 міст і 11 районів.

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