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Вони мікроби: Зеленський різко висловився про скандальних "слуг народу"

Київ, Понеділок 31 серпня 2020 17:13
Вони мікроби: Зеленський різко висловився про скандальних "слуг народу"
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський вважає "мікробами" скандальних членів партії "Слуга народу". Він також упевнений, що нардепи від цієї політичної сили не будуть помітні "на шляху до успіху".

Про це він заявив на з'їзді партії "Слуга народу" в Києві.

За його словами, в парламентській фракції допускають помилки, але вони визнаються і виправляються.

"І нічого страшного немає. Деякі люди забули, як вони сюди (до Верховної ради, - ред.) потрапили і для чого. Це теж є. Вони - мікроби, бактерії у вашому здоровому організмі. Але, на щастя, їх дуже мало, і вони слабкі. Я впевнений, ми не помітимо їх на шляху до успіху. І їх ніколи не згадає історія, не згадає їх імена", - додав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні "Слуга народу" представила кандидатів у мери великих міст України. Зокрема, на мера Вінниці висувають Сергія Борзова, Дніпра - Сергія Риженка, Києва - Ірину Верещук, Одеси - Олега Філімонова, Харкова - Олексія Кучера.

Відзначимо, в Україні цього тижня почнеться виборчий процес.

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