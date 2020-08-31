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У Зеленського відреагували на заяву Фокіна про амністію бойовикам

Київ, Понеділок 31 серпня 2020 14:26
У Зеленського відреагували на заяву Фокіна про амністію бойовикам
Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що заяви заступника керівника української делегації в мінській Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна не відображають офіційної позиції України. Амністія не може стосуватися осіб, які скоювали воєнні злочини.

Про це повідомляє прес-служба ОП.

Єрмак зазначив, що позиція Фокіна відображає положення перших і других мінських домовленостей.

"Давайте відокремлювати особисту позицію від позиції делегації. Вітольд Фокін щойно приєднався до переговорного процесу та розбирається з тематикою. І якраз деякі одіозні та двозначні формулювання, на які чомусь погодилася попередня влада, сьогодні українська сторона намагається пом’якшити чи застосувати виключно в межах національних інтересів України", - заявив він.

За його словами, амністія не може стосуватися осіб, які скоювали воєнні злочини, захоплювали заручників, катували та вбивали полонених, торгували людьми, брали участь у фінансуванні тероризму та вчиняли деякі інші тяжкі злочини.

Він додав, що пропозиції української делегації з доопрацювання законопроекту про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО не передбачають особливого статусу для всього Донбасу - йдеться виключно про тимчасово окуповані райони.

Також Арсен Аваков вважає заяву Фокіна про амністію бойовикам такою, що не відповідає національним інтересам.

Нагадаємо, Дмитро Разумков розкритикував пропозицію Фокіна по амністії бойовиків ОРДЛО.

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