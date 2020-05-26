ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Словенія вводить карантин для туристів

Новини » Коронавірус     26.05.2020 - 17:27
Словенія вводить карантин для туристів
Фото: температурний скринінг (РБК-Україна)

Вимога не поширюється на тих, у кого є право на тимчасове або постійне проживання в країні

Уряд Словенії прийняло рішення ввести 14-денний карантин для туристів, які прибувають з країн ЄС і третіх країн. Проте влада допустили деякі винятки.

Про це повідомляє Total Slovenia News.

Вимога обов'язкової ізоляції не поширюється на тих, у кого є право на тимчасове або постійне проживання в країні.

Також виключення діє на ряд громадян країн ЄС. Серед них особи, які їздять на роботу в Словенію, відвідують близьких родичів, їдуть на лікування, мають заброньоване житло або власна нерухомість на території Словенії.

Також серед винятків - громадяни країн, які мають право вільного в'їзду в Словенії. Для цього уряд складає спеціальний список країн на основі оцінки Національного інституту громадського здоров'я (NIJZ) по епідеміологічної ситуації та повідомлення Міністерства внутрішніх справ про двосторонні технічні угоди з окремими країнами. Поки в цей перелік включено лише Хорватія.

Є й інші винятки з правил, наприклад, для дипломатів або тих, хто їде транзитом. В деяких випадках потрібно негативний аналіз на COVID-19.

Нагадаємо, з 1 липня Іспанія скасовує обов'язковий двотижневий карантин для туристів.

Крім того, з 28 травня Ірландія вводить 14-денний карантин для туристів.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України Словениякарантин
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся