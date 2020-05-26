Словения вводит карантин для туристов

Фото: температурный скрининг (РБК-Украина)

Требование не распространяется на тех, у кого есть право на временное или постоянное проживание в стране

Правительство Словении приняло решение ввести 14-дневный карантин для туристов, прибывающих из стран Евросоюза и третьих стран. Однако власти допустили некоторые исключения.

Об этом сообщает Total Slovenia News.

Требование обязательной изоляции не распространяется на тех, у кого есть право на временное или постоянное проживание в стране.

Также исключение действует на ряд граждан стран ЕС. Среди них лица, которые ездят на работу в Словению, посещают близких родственников, едут на лечение, имеют забронировано жилье или собственная недвижимость на территории Словении.

Также среди исключений - граждане стран, которые имеют право свободного въезда в Словению. Для этого правительство составляет специальный список стран на основе оценки Национального института общественного здоровья (NIJZ) по эпидемиологической ситуации и сообщения Министерства внутренних дел о двусторонних технические соглашения с отдельными странами. Пока в этот перечень включена только Хорватия.

Есть и другие исключения из правил, например, для дипломатов или тех, кто едет транзитом. В некоторых случаях требуется отрицательный анализ на COVID-19.

Напомним, с 1 июля Испания отменяет обязательный двухнедельный карантин для туристов.

Кроме того, с 28 мая Ирландия вводит 14-дневный карантин для туристов.

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Автор: Валерия Мрачковская