Ірландія вводить 14-денний карантин для туристів

Нові правила відвідування країни почнуть діяти з 28 травня
Уряд Ірландії прийняв рішення ввести 14 денний карантин для туристів. Таке нововведення почне діяти з 28 травня.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Ірландії Саймон Харріс, передає Reuters.
Згідно з новими правилами, всі перебувають в країну мандрівники повинні будуть надати адресу, за яким вони будуть проходити самоізоляцію протягом 14 днів. Спочатку нововведення діятиме з 28 травня по 18 червня.
Нагадаємо, з 15 червня Греція відкриває туристичний сезон тільки для громадян 20 європейських країн.
Крім того, уряд Сербії дозволив в'їзд для туристів на територію країни без обов'язкового тесту на COVID-19 і скасував обов'язкову самоізоляцію по приїзду.
Додамо, що в уряді Португалії заявили, що країна готова приймати туристів.
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Автор: Валерія Мрачковська