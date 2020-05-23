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Ірландія вводить 14-денний карантин для туристів

Новини » Коронавірус     23.05.2020 - 15:20
Ірландія вводить 14-денний карантин для туристів
Фото: температурний скринінг (РБК-Україна)

Нові правила відвідування країни почнуть діяти з 28 травня

Уряд Ірландії прийняв рішення ввести 14 денний карантин для туристів. Таке нововведення почне діяти з 28 травня.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Ірландії Саймон Харріс, передає Reuters.

Згідно з новими правилами, всі перебувають в країну мандрівники повинні будуть надати адресу, за яким вони будуть проходити самоізоляцію протягом 14 днів. Спочатку нововведення діятиме з 28 травня по 18 червня.

Нагадаємо, з 15 червня Греція відкриває туристичний сезон тільки для громадян 20 європейських країн.

Крім того, уряд Сербії дозволив в'їзд для туристів на територію країни без обов'язкового тесту на COVID-19 і скасував обов'язкову самоізоляцію по приїзду.

Додамо, що в уряді Португалії заявили, що країна готова приймати туристів.

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Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України туризмкарантинИрландия
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