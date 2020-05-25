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В Іспанії з 1 липня скасують карантин для іноземних туристів

Новини » Коронавірус     25.05.2020 - 16:13
В Іспанії з 1 липня скасують карантин для іноземних туристів
Фото: прапор Іспанії (flickr)

Двотижневий карантин для туристів був введений 15 травня

Уряд Іспанії прийняв рішення скасувати обов'язковий двотижневий карантин для прибуваючих з-за кордону. Карантин буде скасовано з 1 липня.

Про це повідомляє державний секретар уряду Аранча Гонсалес Twitter.

Рішення було прийнято на міжвідомчій нараді, яка відбулася в режимі відеоконференції.

Зазначимо, що 15 травня іспанське уряд затвердив обов'язковий 14-денний карантин для туристів.

Нагадаємо, в Іспанії розраховують відкрити кордони для туристів наприкінці червня.

Крім того, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що влітку в Іспанії буде відкрито туристичний сезон.

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Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України Іспаніятуризмкарантин
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