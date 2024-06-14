Словения передала Украине десятки единиц военной техники и новую партию дронов, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 24UR .

По данным словенского издания, во время паузы в предоставлении Украине пакетов поддержки со стороны США из-за обсуждения законопроектов в Сенате и на фоне "снарядного голода" у ВСУ "Словения не медлила".

Так, пишет 24UR, их редакции стало известно "неофициально", что за это время страна отправила в Украину 26 ББМ, 3 БМП, а также новую партию БПлА.

"По нашей информации, словенские танки M-55S, бронированные машины-амфибии BVP M80A, Humvee и зенитные установки Zastava M55 югославского производства также оснащены "новой" бронетехникой и беспилотниками", - говорится в публикации.

Также сообщается, что украинской стороне уже было поставлено до 35 беспилотников, а также новая партия дронов. Кроме того, со стороны Словакии было направлено 20 BOV калибра 12,7 миллиметров, 6 BOV 3х20 миллиметров и дополнительно 3 БМП.

Справка: BOV - боевая бронированная машина. Техника подходит для любых погодных условий, для езды по дорогам с жестким покрытием и по сложной местности. Оснащена пулеметом и дополнительными сетками. Использовалась, в частности, во время беспорядков и войны в Словении, Хорватии и во время беспорядков в Косово. Также BOV все еще используется в Сербии, Боснии и Герцоговине и Хорватии.

Словения передала Украине ББМ BOV (фото: 24ur.com)

"Учитывая свой размер, Словения предоставила Украине огромную военную, гуманитарную и денежную помощь. Кроме более тяжелого вооружения она также поставляла военную помощь в виде автоматов, амуниции и шлемов", - пишет издание 24UR.