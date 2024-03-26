Словения поддержала инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Украины

Словения решила помочь Украине и присоединилась к инициативе Чехии по поиску и закупке артиллерийских боеприпасов.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на České noviny.

Однако он не указал, какую сумму внесет Словения для закупки снарядов.

Ранее СМИ Словении сообщали, что страна могла выделить 1 млн евро на эти цели.

А глава МИД Австрии Александр Шалленберг сказал, что страна не присоединится к плану Чехии по закупке снарядов из-за своего военного нейтралитета.

Снаряды для Украины

Напомним, снаряды сейчас являются одной из главных потребностей украинских защитников, поскольку их использование позволяет сдержать наступление российских оккупантов.

В прошлом месяце президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла около 800 тысяч боеприпасов, которые можно передать Украине вне стран Евросоюза. Но для поставок требуется финансирование.

Ряд стран Запада уже объявили о том, что присоединяются к инициативе Чехии. Они выделили на закупку снарядов средства.

Недавно премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что первые поставки боеприпасов нашим защитникам ожидают в апреле.

Сегодня Липавский сказал, что украинским военным могут передать вдвое больше снарядов в рамках инициативы Чехии. Возможны поставки 1,5 миллиона боеприпасов для артиллерии.