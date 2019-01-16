Словаччина надала гумдопомогу лікарні на Донбасі

Фото: Мирослав Лайчак (twitter.com/KaterynaZelenko)

Уряд Словаччини надав допомогу лікарні Лисичанська на 80 тис. євро

Словаччина надала гуманітарну допомогу лікарні Лисичанська (Луганська область) на 80 тис. євро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Міністерства закордонних справ України Катерини Зеленко у Тwitter.

Зеленко повідомила, що сьогодні у Луганській обласній дитячій клінічній лікарні, розташованій у Лисичанську, відбулася передача партії гуманітарного вантажу від уряду Словаччини на загальну суму понад 80 тис. євро.

Зокрема, Словаччина передала лікарні електрообігрівачі, ковдри, розкладні ліжка, матраци та одяг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Словаччини і голова ОБСЄ Мирослав Лайчак перебуває з візитом на Донбасі.

У рамках візиту, Лайчак разом з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним відвідали пункт пропуску "Станиця Луганська", а також зустрілися зі спостерігачами ОБСЄ у Сєвєродонецьку.

Як писало РБК-Україна, глава вітчизняного зовнішньополітичного відомства Павло Клімкін вважає візит Лайчака на Донбас важливим сигнал підтримки словацького головування в ОБСЄ.