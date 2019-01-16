Лайчак зустрівся зі спостерігачами місії ОБСЄ на Донбасі

Фото: Мирослав Лайчак на Донбасі (twitter.com/MiroslavLajcak)

Лайчак відвідав Сєвєродонецьк

Міністр закордонних справ Словаччини і голова ОБСЄ Мирослав Лайчак в рамках візиту на Донбас провів зустріч зі спостерігачами місії ОБСЄ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Лайчака у Тwitter.

Лайчак зазначив, що закликав спостерігачів місії ОБСЄ продовжувати роботу на Донбасі.

"Сьогодні вранці я бачив місію ОБСЄ в дії. І у мене була можливість зустрітися з спостерігачами в Сєвєродонецьку, вислухати їхні проблеми та закликати їх продовжувати свою добру і важливу роботу", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Лайчак разом з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним відвідали пункт пропуску "Станиця Луганська". Клімкін вважає візит Лайчака на Донбас важливим сигнал підтримки словацького головування в ОБСЄ.

Зазначимо, раніше Лайчак заявилял, що шляхи мирного вирішення ситуації на тимчасово окупованому Донбасі, питання анексованого Росією Криму та Азовського моря є і буде пріоритетом роботи Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Як повідомляло РБК-Україна, Київ став однією з перших європейських столиць, куди Лайчак приїхав в якості співголови ОБСЄ.