Словакия предоставила гумпомощь больнице на Донбассе

Фото: Мирослав Лайчак (twitter.com/KaterynaZelenko)

Правительство Словакии оказало помощь больнице Лисичанска на 80 тыс. евро

Словакия предоставила гуманитарную помощь больнице Лисичанска (Луганская область) на 80 тыс. евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Министерства иностранных дел Украины Екатерины Зеленко в Тwitter.

Зеленко сообщила, что сегодня в Луганской областной детской клинической больнице, расположенной в Лисичанске, состоялась передача партии гуманитарного груза от правительства Словакии на общую сумму свыше 80 тыс. евро.

В частности, Словакия передала больнице электрообогреватели, одеяла, раскладные кровати, матрасы и одежду.

Напомним, ранее сообщалось, что министр иностранных дел Словакии и председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак находится с визитом на Донбассе.

В рамках визита, Лайчак вместе с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным посетили пункт пропуска "Станица Луганская", а также встретились с наблюдателями ОБСЕ в Северодонецке.

Как писало РБК-Украина, глава отечественного внешнеполитического ведомства Павел Климкин считает визит Лайчака на Донбасс важным сигналом поддержки словацкого председательства в ОБСЕ.