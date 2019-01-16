Словакия предоставила гумпомощь больнице на Донбассе

Правительство Словакии оказало помощь больнице Лисичанска на 80 тыс. евро
Словакия предоставила гуманитарную помощь больнице Лисичанска (Луганская область) на 80 тыс. евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Министерства иностранных дел Украины Екатерины Зеленко в Тwitter.
Зеленко сообщила, что сегодня в Луганской областной детской клинической больнице, расположенной в Лисичанске, состоялась передача партии гуманитарного груза от правительства Словакии на общую сумму свыше 80 тыс. евро.
В частности, Словакия передала больнице электрообогреватели, одеяла, раскладные кровати, матрасы и одежду.
Напомним, ранее сообщалось, что министр иностранных дел Словакии и председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак находится с визитом на Донбассе.
В рамках визита, Лайчак вместе с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным посетили пункт пропуска "Станица Луганская", а также встретились с наблюдателями ОБСЕ в Северодонецке.
Как писало РБК-Украина, глава отечественного внешнеполитического ведомства Павел Климкин считает визит Лайчака на Донбасс важным сигналом поддержки словацкого председательства в ОБСЕ.