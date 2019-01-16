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Посли ЄС узгодили санкції проти чотирьох офіцерів ГРУ

Новини » Політика    16.01.2019 - 15:05
Посли ЄС узгодили санкції проти чотирьох офіцерів ГРУ
Ілюстративне фото (УНІАН)

Євросоюз схвалить введення санкцій 21 січня

Посли Європейського союзу погодили введення санкцій проти чотирьох офіцерів російської розвідки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

За його словами, Європейський союз схвалить введення санкцій 21 січня 2019 року.

"Сьогодні посли ЄС домовились про санкції проти чотирьох офіцерів ГРУ, в тому числі щодо двох "туристів" з Солсбері. П'ять чоловік з Сирії також будуть у списку санкцій. Санкції будуть схвалені ЄС в понеділок і будуть першими в рамках нового режиму санкцій щодо хімічної зброї", - написав він.

Посли ЄС узгодили санкції проти чотирьох офіцерів ГРУ

Нагадаємо, раніше l9 грудня Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США ввело санкції проти підозрюваних в отруєнні колишнього російського шпигуна в Солсбері Сергія Скрипаля Анатолія Чепіги та Олександра Мишкіна. Зокрема, США ввели санкції проти 19 фізичних та чотирьох юридичних осіб. До списку також потрапили хакери з російської військової розвідки.

Додамо, що 14 січня Організація по забороні хімічної зброї погодилася з пропозицією Сполучених Штатів Америки, Нідерландів та Канади включити в список небезпечних речовин "Новичок", який був використаний при замаху на Скрипаля та його доньку Юлію в березні 2018 року.

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