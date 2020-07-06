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Синоптики прогнозують повені на заході: вода в річках підніметься до 2 метрів

Новини » Надзвичайні події     06.07.2020 - 15:59
Синоптики прогнозують повені на заході: вода в річках підніметься до 2 метрів
Фото: негода на заході України (dsns.gov.ua)

Є ймовірність початкового затоплення будівель та сільгоспугідь

Синоптики прогнозують, що 7-8 липня у зв'язку з очікуваними опадами, на річках Карпатського регіону пройдуть підйоми рівнів води до 2 метрів. Можливі затоплення інфраструктури.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Так, на річках басейнів Прута та Сирету очікуються підйоми води на 0,2-0,7 м; на річках Закарпатської області на 0,3-1,0 м, на малих водотоках швидкоплинне підвищення рівнів води на 0,5-1,0 м.

На річках басейну Дністра (Івано-Франківська область) на 0,2 - 1 м;
на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська обл.) на 0,5 - 1,5 м, місцями до 2 м, місцями вихід води на заплаву.

Зазначається, що зберігається загроза досягнення відміток початкового затоплення інфраструктури у Самбірському районі Львівської області.

"В місцях проходження сильних злив буде відбуватися формування значного місцевий схиловий стік з підтоплення понижених місць, особливо в населених пунктах; у горах ймовірність утворення локальних селевих потоків і зсувів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, погода в Україні почне змінюватися з приходом атмосферного фронту вже 7 липня, очікується похолодання.

Також РБК-Україна писало про те, якою буде погода в Україні до кінця липня.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України ГідрометцентрДСНС
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