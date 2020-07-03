ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Івано-Франківській ОДА назвали суми компенсацій жертвам повеней

Новини » Суспільство     03.07.2020 - 17:35
В Івано-Франківській ОДА назвали суми компенсацій жертвам повеней
Фото: паводки на заході України (if.dsns.gov.ua)

Компенсації становитимуть від 20 до 300 тисяч гривень

В Івано-Франківській області планують виплачувати компенсації постраждалим від повеней від 20 до 300 тисяч гривень. При цьому уряд вже перерахував 480 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків паводків на казначейський рахунок області.

Про це повідомили у прес-службі Івано-Франківської облдержадміністрації.

Як зазначив голова ОДА Віталій Федорів, в першу чергу будуть виплачуватися компенсації людям, які найбільше постраждали від повеней або втратили членів сім'ї. Зокрема передбачені наступні виплати:

  • 200 тисяч грн за кожного загиблого члена сім'ї;
  • 300 тисяч грн - власникам житлових будинків, які повністю зруйновані;
  • 50 тисяч грн - сім'ям, які відселені з житлових будинків, що підлягають капітальному ремонту;
  • 20 тисяч грн - сім'ям, житлові будинки яких пошкоджені повінню.

Також в ОДА повідомили, що до 15:00 понеділка, 6 липня, будуть проводитися уточнення в списки постраждалих.

"Перші люди отримають кошти на наступному тижні. Для цього керівництво області і всі відповідні служби будуть працювати без вихідних, щоб вчасно забезпечити надання матеріальної підтримки прикарпатцям, постраждалим в результаті повені", - повідомили в ОДА.

Нагадаємо, наприкінці червня Кабінет міністрів виділив 700 млн гривень на ліквідацію наслідків повеней на західній Україні.

Сьогодні, 3 липня, Верховна рада схвалила виділення 2 мільярдів гривень на подолання наслідків повеней.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Івано-Франківська областьКомпенсацияпаводок
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся