У Словаччині офіційно відповіли, чи є її МіГ-29 на території України

Інформація про те, що Словаччина вже передала Україні винищувачі МіГ-29 не відповідає дійсності. Вони охоронятимуть повітряний простір країни щонайменше до 27 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Словаччини Ярослава Надя на його сторінці в Facebook.

"Наші винищувачі МіГ-29 не в Україні. Це неправдива інформація. Вони й досі у Слячі (військовий аеродром, - ред.). Вони охоронятимуть наш повітряний простір до кінця серпня, ви побачите їх 27 серпня на SIAF (Словацький міжнародний авіаційний фестиваль, - ред.), де вони офіційно попрощаються", - написав Надь.

При цьому глава Міноборони зазначив, що Словаччина веде переговори із союзниками і партнерами щодо того, що робити з літаками далі.

"Досі не ухвалено жодного рішення. Ми будемо тримати вас у курсі, коли щось зміниться", - додав Надь.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Словаччина вже готова обговорювати можливість передачі 11 винищувачів МіГ-29 українській стороні.

Після чого уряд Чехії прийняв рішення дозволити своїм винищувачам патрулювати повітряний простір Словаччини, що могло б прискорити передачу МіГ-29 Україні.

Додамо, вже нещодавно ЗМІ почали поширювати заяву міністра оборони Словаччини Ярослава Надя про те, що авіація може приїхати в Україну вже наступного місяця.

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