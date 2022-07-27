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Чехія дозволила своїм винищувачам патрулювати небо Словаччини: до чого тут Україна

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Середа 27 липня 2022 18:14
Чехія дозволила своїм винищувачам патрулювати небо Словаччини: до чого тут Україна Фото: Чехія прискорила передачу Україні винищувачів МіГ-29 (armyinform)
Автор: Іван Носальський

Чеський уряд прийняв рішення дозволити своїм винищувачам патрулювати повітряний простір Словаччини. Це може прискорити передачу МіГ-29 Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Словаччина звернулася за допомогою в патрулюванні неба, оскільки вона планує провести модернізацію свого озброєння. Зокрема, Братислава має намір замінити застарілі МіГ-29 на американські F-16. При цьому радянські винищувачі планують передати в Україну.

За інформацією Міноборони Чехії, з вересня винищувачі Gripen JAS-39 чеської армії будуть забезпечувати патрулювання повітряного простору Словаччини як мінімум до кінця 2023 року. Очікується, що Польща також візьме участь.

При цьому передбачається, що такий крок Чехії може прискорити можливу передачу Міг-29 українським військовим.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Словаччина вже готова обговорювати можливість передачі 11 винищувачів МіГ-29 українській стороні.

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