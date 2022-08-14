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В Словакии официально ответили, есть ли ее МиГ-29 на территории Украины

Новина українською →
Братислава, Воскресенье 14 августа 2022 15:39
В Словакии официально ответили, есть ли ее МиГ-29 на территории Украины Фото: истребителей Словакии на территории Украины нет (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Информация о том, что Словакия уже передала Украине истребители МиГ-29 не соответствует действительности. Они будут охранять воздушное пространство страны по меньшей мере до 27 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Словакии Ярослава Надя на его странице в Facebook.

"Наши истребители МиГ-29 не в Украине. Это ложная информация. Они до сих пор в Сляче (военный аэродром, - ред.). Они будут охранять наше воздушное пространство до конца августа, вы увидите их 27 августа на SIAF (Словацкий международный авиационный фестиваль, - ред.), где они официально попрощаются", - написал Надь.

При этом глава Минобороны отметил, что Словакия ведет переговоры с союзниками и партнерами по поводу того, что делать с самолетами далее.

"До сих пор не принято ни одного решения. Мы будем держать вас в курсе, когда что-то изменится", - добавил Надь.

Напомним, ранее стало известно, что Словакия уже готова обсуждать возможность передачи 11 истребителей Миг-29 украинской стороне.

После чего правительство Чехии приняло решение разрешить своим истребителям патрулировать воздушное пространство Словакии, что могло бы ускорить передачу МиГ-29 Украине.

Добавим, уже недавно СМИ начали распространять заявление министра обороны Словакии Ярослава Надя о том, что авиация может приехать в Украину уже в следующем месяце.

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