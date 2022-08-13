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Словаччина передасть Україні свої винищувачі: коли можуть початися постачання

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Київ, Субота 13 серпня 2022 13:38
Словаччина передасть Україні свої винищувачі: коли можуть початися постачання Фото: винищувач Міг-29 (wikipedia.org)
Автор: Руслан Гаращенко

Словаччина передасть Україні свої винищувачі МіГ-29. Словацька авіація може приїхати в Україну вже наступного місяця.

Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надж, передає РБК-Україна з посиланням на словакцій телеканал RTVS.

За словами міністра, винищувачі, найімовірніше, вирушать до України. Вже наступного місяця Словаччина перестане використовувати їх у своїх цілях. Братислава отримає за літаки гроші від Євросоюзу чи бойову техніку від НАТО.Надж підкреслив, що вартість винищувачів обчислюються сотнями мільйонів євро.

Зазначимо, що міністр не назвав кількість авіації, яку планують передати Україні. Однак, за попередніми даними, мова може йти про 11 або 12 літаках, які зараз є у Словаччини.

Коротка характеристика Міг-29

Винищувач є радянською багатоцільовою розробкою четвертого покоління. МіГ-29 призначений для знищення керованими ракетами і вогнем з бортової гармати всіх типів повітряних цілей в простих і складних метеоумовах, а також для ураження наземних цілей.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Словаччина вже готова обговорювати можливість передачі 11 винищувачів МіГ-29 українській стороні.

Також пізніше чеський уряд прийняв рішення дозволити своїм винищувачам патрулювати повітряний простір Словаччини. Такий крок може прискорити передачу Міг-29 Україні.

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