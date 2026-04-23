В Словакии изменили мнение о санкциях против РФ после запуска "Дружбы"

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар поручил представителю страны в ЕС не блокировать письменное утверждение 20-го пакета санкций против РФ, если в работе "Дружбы" не будет сбоев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Бланара в Facebook .

Этому предшествовало возобновление поставок нефти в Словакию по нефтепроводу "Дружба" после почти трехмесячного простоя. Это было главным требованием Братиславы в вопросе одобрения нового санкционного пакета.

"Подтверждено, что нефть поступает через "Дружбу" в Словакию", - написал Бланар.

Словацкий министр подчеркнул, что его страна не будет блокировать одобрение санкций в случае стабильного функционирования трубопровода.

"Я дал указание нашему постоянному представителю Словакии при Евросоюзе в Брюсселе, если нефть будет продолжать поступать без перерывов и в согласованном объеме, не блокировать письменную процедуру принятия 20-го пакета санкций на уровне ЕС", - сообщил он.

Напомним, вчера "Укртранснафта" подтвердила завершение ремонтных работ на украинском участке "Дружбы" и отмену форс-мажора. Компания заявила о готовности возобновить транзит сырой нефти в Венгрию и Словакию.

В ночь на 23 апреля поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию возобновились. Министр экономики страны Дениса Сакова сообщила, что прием нефти происходит согласно согласованному плану.