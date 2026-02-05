В Словакии начали расследование о передаче секретных данных Украине по С-300

В Словакии полиция расследует возможный шпионаж, связанный с передачей Украине секретной документации к зенитно-ракетному комплексу С-300 в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Aktuality .

По данным правоохранителей, дело касается передачи 15 апреля 2022 года сверхсекретных технических материалов украинскому военному атташе.

По версии следствия, это могло нарушить межправительственное соглашение Словакии и России о защите секретной информации.

Расследование анонсировала прокуратура Братиславы. Оно продолжается с апреля прошлого года. Сейчас собираются документы и допрашиваются свидетели, сроки завершения следствия не определены. При этом документация, по данным прокуратуры, была передана Украине уже после передачи самой системы ПВО.

Бывший министр обороны Словакии Ярослав Надь назвал расследование абсурдным, подчеркнув, что передача С-300 Украине состоялась в начале полномасштабной войны по решению правительства, а вся необходимая документация является стандартной частью таких систем.

Ранее словацкие правоохранители уже проверяли сам факт передачи С-300 Украине, в частности по подозрениям в саботаже, однако все соответствующие уголовные заявления были закрыты.

В целом областная прокуратура возбудила четыре уголовных дела, три из которых уже прекращены. Отдельно продолжается расследование передачи боеприпасов Украине - это дело находится под наблюдением Европейской прокуратуры.

Что известно о С-300

Это советская зенитно-ракетная система большой дальности, предназначенная для поражения самолетов, крылатых и баллистических ракет.

Комплекс разработали в 1970-х годах, он стал основой противовоздушной обороны СССР и стран-союзников.

В зависимости от модификации, С-300 способна поражать цели на расстоянии до 150 км и на большой высоте.

Украина использует эти системы для защиты неба от российских ракет и авиации.