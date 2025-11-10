В Словакии закрыли дело о передаче Украине истребителей МиГ-29, - СМИ

Фото: Украина получила МиГ-29 во времена предыдущего правительства Словакии в 2023 году (armyinform.com.ua)

В Словакии прекратили уголовное расследование относительно передачи Украине истребителей МиГ-29. Ее не признали уголовным преступлением и выяснили, что ущерб стране не был нанесен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktuality.sk

Согласно информации братиславской прокуратуры, специальная группа, созданная министром внутренних дел Матушем Шутаем Эштоком, "больше не расследует передачу Украине истребителей МиГ-29 и ЗРК "KUB". Габриэла Ковачева, пресс-секретарь братиславской региональной прокуратуры, сообщила о "достаточно обоснованном выводе", что это деяние не является уголовным преступлением. Она добавила, что следственные действия, проведенные после возбуждения уголовного дела, не доказали, что передача военной техники Украине нанесла ущерб Словакии. "А именно, что члены правительства действовали с целью получения для себя или других лиц неправомерной выгоды, а также, что они осуществляли свои полномочия способом, который противоречит закону, или превышали эти полномочия. Решение следователя не является правомочным", - отметила Ковачева. Решение о передаче истребителей Украине было принято словацким правительством Эдуарда Гегера в марте 2023 года на основе межправительственного соглашения.