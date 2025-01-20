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В Словакии оппозиция опережает партию Фицо в соцопросах

Понедельник 20 января 2025 18:03
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В Словакии оппозиция опережает партию Фицо в соцопросах Фото: Роберт Фицо, премьер Словакии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Крупнейшая оппозиционная партия "Прогрессивная Словакия" обгоняет в соцопросах партию Smer-SD премьера Роберта Фицо. Разрыв между ними незначителен.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса Ipsos, сообщает РБК-Украина со ссылкой на aktuality.sk.

Согласно соцопросу, "Прогрессивная Словакия" с небольшим перевесом победила бы на выборах. Она набрала бы 23% голосов. В то же время Smer-SD Фицо набрала бы 22,2% голосов избирателей.

Партия "Голос", которая является частью правительственной коалиции, набрала бы чуть более 11% голосов. Четвертое место заняла бы ультраправая словацкая партия "Республика" с 7,7% голосов.

Также соцопрос показал, что Smer-SD не смогла бы сформировать правительственное большинство с "Голосом" и "Республикой".

В то же время "Прогрессивная Словакия" вместе с другими оппозиционными партиями могла бы сформировать коалицию с "Движением за Словакию". В таком случае они набрали бы минимальное большинство в 76 голосов.

Вотум недоверия правительству Фицо

Напомним, ранее словацкая оппозиция предложила созвать внеочередное заседание парламента, на котором рассмотрят вопрос о вотуме недоверия правительству премьера Роберта Фицо.

Одной из причин является поездка Фицо к российскому диктатору Владимиру Путину.

К слову, ранее Фицо угрожал прекратить экспорт электроэнергии в Украину. Так он захотел "ответить" на прекращение транзита российского газа через украинскую территорию.

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Роберт Фицо
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