В Словакии оппозиция опережает партию Фицо в соцопросах

Крупнейшая оппозиционная партия "Прогрессивная Словакия" обгоняет в соцопросах партию Smer-SD премьера Роберта Фицо. Разрыв между ними незначителен.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса Ipsos, сообщает РБК-Украина со ссылкой на aktuality.sk .

Согласно соцопросу, "Прогрессивная Словакия" с небольшим перевесом победила бы на выборах. Она набрала бы 23% голосов. В то же время Smer-SD Фицо набрала бы 22,2% голосов избирателей.

Партия "Голос", которая является частью правительственной коалиции, набрала бы чуть более 11% голосов. Четвертое место заняла бы ультраправая словацкая партия "Республика" с 7,7% голосов.

Также соцопрос показал, что Smer-SD не смогла бы сформировать правительственное большинство с "Голосом" и "Республикой".

В то же время "Прогрессивная Словакия" вместе с другими оппозиционными партиями могла бы сформировать коалицию с "Движением за Словакию". В таком случае они набрали бы минимальное большинство в 76 голосов.