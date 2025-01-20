У Словаччині опозиція випереджає партію Фіцо в соцопитуваннях

Найбільша опозиційна партія "Прогресивна Словаччина" обганяє в соцопитуваннях партію Smer-SD прем'єра Роберта Фіцо. Розрив між ними незначний.

Про це свідчать дані соцопитування Ipsos, повідомляє РБК-Україна з посиланням на aktuality.sk .

Згідно з соцопитуванням, "Прогресивна Словаччина" з невеликою перевагою перемогла б на виборах. Вона набрала б 23% голосів. Водночас Smer-SD Фіцо набрала б 22,2% голосів виборців.

Партія "Голос", яка є частиною урядової коаліції, набрала б трохи більше 11% голосів. Четверте місце посіла б ультраправа словацька партія "Республіка" з 7,7% голосів.

Також соцопитування показало, що Smer-SD не змогла б сформувати урядову більшість із "Голосом" і "Республікою".

Водночас "Прогресивна Словаччина" разом з іншими опозиційними партіями могла б сформувати коаліцію з "Рухом за Словаччину". У такому разі вони набрали б мінімальну більшість у 76 голосів.