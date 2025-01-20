У Словаччині опозиція випереджає партію Фіцо в соцопитуваннях
Найбільша опозиційна партія "Прогресивна Словаччина" обганяє в соцопитуваннях партію Smer-SD прем'єра Роберта Фіцо. Розрив між ними незначний.
Про це свідчать дані соцопитування Ipsos, повідомляє РБК-Україна з посиланням на aktuality.sk.
Згідно з соцопитуванням, "Прогресивна Словаччина" з невеликою перевагою перемогла б на виборах. Вона набрала б 23% голосів. Водночас Smer-SD Фіцо набрала б 22,2% голосів виборців.
Партія "Голос", яка є частиною урядової коаліції, набрала б трохи більше 11% голосів. Четверте місце посіла б ультраправа словацька партія "Республіка" з 7,7% голосів.
Також соцопитування показало, що Smer-SD не змогла б сформувати урядову більшість із "Голосом" і "Республікою".
Водночас "Прогресивна Словаччина" разом з іншими опозиційними партіями могла б сформувати коаліцію з "Рухом за Словаччину". У такому разі вони набрали б мінімальну більшість у 76 голосів.
Вотум недовіри уряду Фіцо
Нагадаємо, раніше словацька опозиція запропонувала скликати позачергове засідання парламенту, на якому розглянуть питання про вотум недовіри уряду прем'єра Роберта Фіцо.
До речі, раніше Фіцо погрожував припинити експорт електроенергії до України. Так він захотів "відповісти" на припинення транзиту російського газу через українську територію.
Однією з причин є поїздка Фіцо до російського диктатора Володимира Путіна.
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