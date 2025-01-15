Оппозиция Словакии внесла предложение о вотуме недоверия правительству Фицо

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktuality .

В среду, 15 января, представители оппозиционных партий передали в офисе Национального совета Словакии подписи за созыв внеочередного заседания парламента, на котором они хотели бы выразить недоверие правительству Фицо.

Вотум недоверия инициируют оппозиционные депутаты из партий "Прогрессивная Словакия", "Свобода и солидарность", христианские демократы, "Словакия", "За народ" и "Христианский союз".

Лидер партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка накануне заявил, что премьер-министр Роберт Фицо "оставил Словакию", открещивается от управления страной, а вместо этого "летает по миру, кланяется диктаторам, наслаждается роскошью", пока его правящая коалиция разваливается.

Депутат Вероника Ремишова, лидер партии "За народ", добавила, что заявления Фицо касательно студента, который отказался пожать руку президенту Словакии Петру Пеллегрини, является еще одной причиной падения правительства.

Стоит добавить, недавно словацкий школьник Симон Оманик появился на награждение с лентой в цветах флага Украины. При этом парень отказался пожать руку президенту страны Петеру Пеллегрини.

Премьер-министр Словакии Фицо раскритиковал школьника. Фицо опубликовал гневный пост в Facebook и заявил, что на месте Пеллегрини "отправил бы Оманика туда, где ему положено быть" и лишил награды.