Фицо привиделся "украинский след" в антиправительственных протестах в Словакии
Словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что Украина якобы причастна к антиправительственным протестам в Братиславе и других городах страны. Более того, каждый третий участник протестов якобы украинец.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью словацкого премьера для местного СМИ.
"Эти протесты не организованы на 100% оппозицией. Эту "мессу", как говорят, проводит кто-то другой. И проводят ее неправительственные организации, которые финансируются из-за рубежа, например, "Мир Украине", которая персонально связана с "Прогрессивной Словакией". У нас есть группа инструкторов из разных стран, которые точно инструктируют (протестующих - ред.)", - сказал Фицо.
Кроме того, по словам словацкого премьера, участие в протестах против его правительства якобы принимают граждане Украины.
"Украинское телевидение ходит по митингам, где треть участников - украинцы, которые кричат против словацкого правительства. Я не понимаю, что украинцы должны кричать в адрес словацкого правительства", - заявил он.
Кроме того, Фицо не понравилось и сообщение украинского президента Владимира Зеленского в поддержку антиправительственных протестов в Словакии.
Напомним, вчера в Словакии, в частности Братиславе, прошли масштабные акции протеста против правительства Фицо. Как писали словацкие СМИ, протесты организовали инициатива "Мир Украине" и оппозиционные политические партии.
Протесты в Словакии начались после того, как Фицо, пытаясь добиться продолжения транзита российского газа через Украину, посетил диктатора Владимира Путина в Москве, а также пригрозил препятствовать Украине на пути в ЕС.
Реагируя на протесты в Словакии, Зеленский поделился на своей странице в соцсети X сообщением словацкого оппозиционера, а также написал: "Братислава - не Москва, Словакия - Европа".
Однако, это уже не первые безосновательные нападки Фицо на Украину. На днях словацкий премьер обвинил Украину в причастности к "массированной кибератаке" на Словакию. На это заявление уже отреагировал украинский МИД, который отверг любые намеки на причастность Украины.
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