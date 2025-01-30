В Словакии задержали украинца из-за "угрозы госпереворота"

В Словакии задержали украинца в связи с якобы "угрозой государственного переворота". Ему грозит депортация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dennik N .

По словам главы полиции Яны Машкаровы после заседания комитета по вопросам обороны и безопасности, задержанный находится в офисе пограничной полиции по делам иностранцев, где осуществляется "административное выдворение".

Председатель комитета по вопросам обороны и безопасности Рихард Глюк отметил, что депортация является самым большим наказанием для задержанного, поскольку в Украине его якобы "задержат и отправят в армию".

Между тем оппозиционный депутат Юрай Крупа считает, что информация о задержании украинца может быть сфабрикованной.

"Если готовится какой-то переворот, а это должно означать, что есть какая-то хунта, которая силой возьмет власть, то это требовало бы, как минимум, сверхсекретности", - пояснил народный депутат.

В частности он не понимает, как государственный переворот мог бы осуществить один человек.