В Словакии задержали украинца из-за "угрозы госпереворота"
В Словакии задержали украинца в связи с якобы "угрозой государственного переворота". Ему грозит депортация.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dennik N.
По словам главы полиции Яны Машкаровы после заседания комитета по вопросам обороны и безопасности, задержанный находится в офисе пограничной полиции по делам иностранцев, где осуществляется "административное выдворение".
Председатель комитета по вопросам обороны и безопасности Рихард Глюк отметил, что депортация является самым большим наказанием для задержанного, поскольку в Украине его якобы "задержат и отправят в армию".
Между тем оппозиционный депутат Юрай Крупа считает, что информация о задержании украинца может быть сфабрикованной.
"Если готовится какой-то переворот, а это должно означать, что есть какая-то хунта, которая силой возьмет власть, то это требовало бы, как минимум, сверхсекретности", - пояснил народный депутат.
В частности он не понимает, как государственный переворот мог бы осуществить один человек.
Конфликт между Украиной и Словакией
Отношения между Украиной и Словакией после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году претерпели изменения. После прихода к власти правительства Роберта Фицо риторика страны стала более пророссийской, а военная помощь Украине была прекращена. Действующий глава правительства уже неоднократно отличался скандальными заявлениями.
25 января Фицо заявил, что Украина якобы причастна к антиправительственным протестам в Братиславе и других городах страны. Министерство иностранных дел (МИД) Украины, в ответ, назвало это попыткой переложить на Киев ответственность за провалы во внутренней политике.
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