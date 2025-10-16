ua en ru
Зеленский о саммите в Будапеште: Путин захотел диалога, только услышав о "Томагавках"

США, Четверг 16 октября 2025 22:59
Зеленский о саммите в Будапеште: Путин захотел диалога, только услышав о "Томагавках" Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что только обсуждение возможной передачи Украине дальнобойных Tomahawk влияет на Россию. Москва спешит возобновить диалог сразу, как услышала об американских ракетах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию президента Украины в Telegram и главы МИД Андрея Сибиги в Telegram.

Зеленский отметил, что российский диктатор "не смелее, чем ХАМАС или любой другой террорист".

"Язык силы и справедливости обязательно сработает и в отношении России. Уже видим, что Москва спешит возобновить диалог, только услышав о "Томагавках",- сказал украинский лидер.

Он выразил надежду, что президент США Дональд Трамп поможет закончить войну в Украине так же, как это произошло на Ближнем Востоке.

Сибига заявил, что россияне сейчас больше не владеют ни одной стратегической инициативой. Он подчеркнул, что единственным их инструментом является террор против энергетической системы Украины.

"Сегодняшний разговор между президентом США Дональдом Трампом и Путиным демонстрирует, что даже дискуссия о ракетах "Томагавк" уже заставила Путина вернуться к диалогу с Америкой", - отметил глава МИД.

Он призвал к дальнейшим решительным решениям, которые заставят Путина самого искать пути прекращения войны.

Встреча Трампа и Путина

Напомним, сегодня, 16 октября, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Американский лидер назвал разговор "продуктивным", и анонсировал новую встречу с диктатором.

Трамп заявил, что встретится с Путиным в Будапеште, чтобы обсудить возможность прекращения "бесславной" войны между Россией и Украиной.

В окружении российского диктатора подтвердили возможность проведения саммита с президентом США в Будапеште.

Премьер Венгрии Виктор Орбан в свою очередь заявил, что предстоящая встреча Трампа и Путина - это "отличная новость для миролюбивых народов мира".

