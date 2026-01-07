ua en ru
Словакия стремится возобновить переговоры с Чехией после пророссийского кризиса

Словакия, Среда 07 января 2026 20:11
Словакия стремится возобновить переговоры с Чехией после пророссийского кризиса Фото: премьер-министр Словакии Роберт Фицо (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо надеется возобновить межправительственные переговоры с Чехией после заморозки из-за пророссийской позиции своего правительства.

Как сообщает РБК-Украина, об этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в видеообращении на Facebook.

Он отметил, что он с нетерпением ожидает официального визита нового премьер-министра Чехии Андрея Бабиша в Словакию и надеется на восстановление формата совместных переговоров, который был приостановлен предыдущим чешским правительством.

Фицо подчеркнул, что, несмотря на политические разногласия, народы двух стран остаются в хороших отношениях, и он не видит угроз для будущего сосуществования.

"Я всегда исходил из уверенности, что пока политики идут, словацкий и чешский народы остаются в хороших отношениях. Поэтому не имею никаких опасений относительно будущего сосуществования народов, живущих на правом и левом берегу реки Морава", - отметил премьер.

Напомним, что в марте 2024 года чешское правительство приостановило межправительственные консультации из-за разногласий во взглядах на ключевые вопросы внешней политики, в частности в отношении Украины. Тогдашний премьер Чехии Петр Фиала тогда заявил, что для возобновления консультаций нет ни условий, ни причин.

Теперь словацкая сторона надеется, что приход нового чешского премьера даст толчок к нормализации отношений и возвращению регулярного диалога между правительствами двух стран.

Изменение политического курса Чехии

Напомним, что в начале ноября проукраинское правительство премьер-министра Чехии Петра Фиалы утвердило свою отставку, поскольку потерпело поражение на выборах в нижнюю палату парламента - Палату депутатов.

Президент Чехии Петр Павел 4 декабря заявил, что согласился назначить Андрея Бабиша, лидера движения ANO, премьер-министром страны.

Андрей Бабиш сразу подписал коалиционное соглашение с евроскептическими партиями, что может значительно изменить курс страны в отношениях с ЕС и Украиной.

