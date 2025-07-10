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Фицо поручил и дальше блокировать 18-й пакет санкций ЕС против России

Четверг 10 июля 2025 19:31
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Фицо поручил и дальше блокировать 18-й пакет санкций ЕС против России Фото: премьер-министр Словакии Роберт Фицо (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поручил своему послу в Брюсселе и дальше блокировать 18-й пакет санкций ЕС против России.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Фицо заявил в видеообращении, официальный текст которого есть в распоряжении "Европейской правды".

По его словам, Словакия не будет голосовать за 18-й пакет санкций ЕС против России, который планировалось утвердить на заседании Комитета постоянных представителей ЕС в Брюсселе 11 июля.

"Мы отказываемся просто так голосовать за 18-й пакет санкций без предварительных условий. Наша поддержка зависит от решения наших беспокойств относительно цен на газ, безопасности поставок и компенсаций за убытки, которые мы понесем в результате прекращения поставок российского газа с 1 января 2028 года", - отметил Фицо.

Он добавил, что спорные вопросы с Еврокомиссией "пока еще не решены".

"Нашему послу в Брюсселе снова было поручено вчера не поддерживать 18-й пакет санкций", - заявил премьер Словакии.

Он подчеркнул, что не может допустить, "чтобы бессмысленные идеологические жесты вроде прекращения поставок российского газа нанесли нашему государству серьезный ущерб".

В то же время словацкий премьер добавил, что переговоры с Еврокомиссией продолжаются, и имеют положительный прогресс.

"Должен признать, что Еврокомиссия прилагает усилия для поиска решения для Словакии. По некоторым открытым вопросам мы близки к договоренности, по другим еще далеко. Я искренне надеюсь на скорое достижение договоренности с Комиссией, которая приведет к корректировке ее предложения по постепенному отказу от российского газа способом, который защитит Словакию от худших возможных последствий", - отметил Фицо.

Словакия блокирует санкции ЕС против России

Напомним, 10 июня Европейская комиссия представила новый пакет ограничений против России. Санкции должны ударить по доходам Москвы от энергоносителей, банков и военной промышленности.

Однако Словакия вместе с Венгрией отказались поддержать новый пакет санкций из-за нежелания терять возможность закупать дешевые российские нефть и газ.

Позже глава Министерства иностранных дел (МИД) Словакии Юрай Бланар заявил, что Братислава откажется от вето, если ЕС предоставит гарантии уменьшения негативных последствий отказа от российских источников энергии.

Недавно корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщал, что новые санкции могут принять в ближайшее время, поскольку со Словакией удалось договориться.

Впрочем послы ЕС во время вчерашнего заседания снова не смогли достичь согласия относительно 18-го пакета санкций против России из-за блокирования со стороны Словакии.

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Евросоюз Роберт Фицо Санкции против России
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