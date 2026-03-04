Словакия по инициативе Фицо прекращает аварийную помощь Украине

Словацкая госкомпания SEPS заявила о намерении разорвать контракт с украинским "Укрэнерго" по аварийной поставке электроэнергии. Соответствующее решение уже приняло правительство Словакии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dennik N.
По словам директора SEPS Мартина Магата, Украина в последний раз получала аварийные поставки электричества от Словакии в январе.
Он также рассказал, что Киев якобы запрашивал экстренные поставки электроэнергии после их запрета словацкой стороной, однако не получил их.
Отмечается, что просьбу об одностороннем расторжении контракта между SEPS и "Укрэнерго" подал словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
Напомним, в феврале Роберт Фицо пригрозил остановить поставки электроэнергии Украине. Такие угрозы прозвучали на фоне очень сложной ситуации с электроснабжением в Украине из-за постоянных российских ударов.
Позже, 23 февраля, Фицо заявил, что Словакия приостанавливает аварийные поставки электроэнергии в Украину, несмотря на крайне тяжелую ситуацию в стране из-за российских ударов.
Позже Словацкая оппозиционная парламентская партия "Свобода и Солидарность" анонсировала подачу жалобы в прокуратуру относительно решения Фицо прекратить аварийные поставки электроэнергии Украине.
В частности, депутат Кароль Галек заявил, что словацкий премьер "открывает новый фронт против Украины" на стороне России. По его словам, прекращение аварийных поставок электроэнергии может иметь критические последствия.
Напомним, глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о том, что Россия ударила по нефтепроводу "Дружба". Затем транзит нефти в Словакию и Венгрию прекратился.
При этом Будапешт и Братислава начали обвинять во всем Украину, утверждая, что это Киев не хочет возобновлять поставки якобы по политическим причинам.