В Славянске застрелили полицейского: подозреваемого задержали, мужчина был в СЗЧ

18:10 21.03.2026 Сб
2 мин
У нападавшего изъяли оружие
aimg Эдуард Ткач
В Славянске застрелили полицейского: подозреваемого задержали, мужчина был в СЗЧ Фото: подозреваемый был задержан через несколько дней после инцидента (t.me/UA_National_Police)

В четверг, 19 марта, в Славянске во время проверки документов застрелили полицейского. Сейчас подозреваемого в убийстве задержали, он находился в СЗЧ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной полиции Украины.

Читайте также: Telegram, след РФ и погибшая полицейская: что известно о теракте во Львове

"19 марта во время проверки документов мужчина открыл огонь по наряду полиции. От полученных ранений на месте погиб капитан полиции Олег Захаренко, старший участковый офицер полиции отдела полиции № 4 Краматорского районного управления полиции", - говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что для розыска и задержания фигуранта была введена специальная полицейская операция.

Уже в субботу, то есть сегодня, 21 марта, оперативники получили информацию от местных жителей, которые заметили мужчину, похожего по описанию на разыскиваемого. Сейчас его задержали.

"В ходе тщательного обследования территории возможного пребывания злоумышленника он был задержан. Операцию провели оперативники управления уголовного розыска совместно с бойцами спецподразделения КОРД и кинологами", - сказано в сообщении.

В Нацполиции добавили, что предварительно, нападающий находился в СЗЧ. У него были изъяты вещественные доказательства, в частности, огнестрельное оружие.

Другие инциденты

Напомним, недавно мы писали, что 27 января в Черниговской области произошла трагедия. Во время задержания подозреваемого в убийстве погибли четверо офицеров Нацполиции, а еще один получил ранения. Стрелком оказался бывший военный, его ликвидировали бойцы спецназа.

Также мы писали, что 3 декабря 2025 года во Львове мужчина напал на сотрудников ТЦК во время выполнения служебных обязанностей. В результате один военнослужащий был ранен ножом и скончался в больнице.

Больше по теме:
Донецкая область Война в Украине
Новости
США сняли санкции с иранской нефти, которая "застряла" в море, - Бессент
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО