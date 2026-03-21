У Слов'янську застрелили поліцейського: підозрюваного затримали, чоловік був у СЗЧ

У четвер, 19 березня, у Слов'янську під час перевірки документів застрелили поліцейського. Наразі підозрюваного у вбивстві затримали, він перебував у СЗЧ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції України.

"19 березня під час перевірки документів чоловік відкрив вогонь по наряду поліції. Від отриманих поранень на місці загинув капітан поліції Олег Захаренко, старший дільничний офіцер поліції відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці розповіли, що для розшуку та затримання фігуранта було введено спеціальну поліцейську операцію.

Вже у суботу, тобто сьогодні, 21 березня, оперативники отримали інформацію від місцевих жителів, які помітили чоловіка, схожого за описом на розшукуваного. Наразі його затримали.

"У ході ретельного обстеження території можливого перебування зловмисника його було затримано. Операцію провели оперативники управління карного розшуку спільно з бійцями спецпідрозділу КОРД та кінологами", - сказано у дописі.

У Нацполіції додали, що попередньо, нападник перебував у СЗЧ. У нього було вилучено речові докази, зокрема, вогнепальну зброю.