Украинские дроны поразили два НПЗ в Самарской области
СБУ вместе с другими составляющими Сил обороны поразила "Куйбышевский" и "Сызранский" НПЗ, расположенные в Самарской области РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины и компании Fire Point.
На "Куйбышевском" НПЗ после поражения зафиксировано возгорание на нескольких участках предприятия. Поражены установки первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-5, установка риформинга и 2 резервуара.
Это одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Самарской группы, входящей в структуру "Роснефти". Мощность переработки составляет около 7 млн тонн нефти в год.
На территории "Сызранского" НПЗ после попаданий возник масштабный пожар. По предварительной информации, поражены установки: первичной переработки АВТ-6; очистки серы; каталитического риформинга; гидроочистки; изомеризации, а также 2 резервуара.
Проектная мощность этого НПЗ составляет примерно 8,5-8,9 млн. тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное топливо и авиационный керосин и активно снабжает топливо российскими войсками.
Оба предприятия имеют стратегическое значение для обеспечения русской армии горючим.
Напомним, минувшей ночью Силы обороны Украины совершили новую масштабную воздушную атаку на разные регионы России. ВСУ атаковали РФ сотнями дронов.