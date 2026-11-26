Ночью 26 ноября Силы обороны Украины нанесли мощные удары по Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу, который находится в российской Самаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграмм-канал Supernova+ и отчет Минобороны РФ.

Во вражеском оборонном ведомстве утверждают, что минувшей ночью дежурными силами ПВО перехвачено и уничтожено 343 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Однако МО РФ традиционно не раскрывает, сколько именно дронов применили ВСУ для нового воздушного нападения.

При этом известно, что на этот раз украинские беспилотники сбивали над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской, Тульской, Саратовской, Самарской, Ростовской, Ульяновской областей, Московского региона, Ставропольского и Краснодарского краев, республик Татарстан и Башкортостан, а также над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

Одной из целей Сил обороны минувшей ночью стал Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод. После поражения КНПЗ на предприятии вспыхнул пожар.

Что важно понимать, Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод (КНПЗ) - это крупное предприятие в городе Самара. Он входит в состав российской нефтяной компании "Роснефть" и является одним из заводов Самарской группы НПЗ.

Завод перерабатывает сырую нефть и производит бензин, дизельное топливо, мазут и другие нефтепродукты. Предприятие было введено в эксплуатацию в 1945 году.

Его мощность, по разным данным, составляет около 7-8,8 млн тонн нефти в год. В 2024 году завод переработал 4,7 млн тонн нефти, произведя, в частности, 800 тысяч тонн бензина и 1,4 млн тонн дизельного топлива.

Завод имеет стратегическое значение для российской нефтяной отрасли, поскольку обеспечивает производство топлива и других нефтепродуктов.

По данным Reuters, в августе 2025 года предприятие приостанавливало переработку нефти после атаки украинских беспилотников, в результате которой были повреждены две основные установки первичной переработки.