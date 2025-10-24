RU

Образование Деньги Изменения

Скользкая дорога и пониженная видимость: как избежать ДТП во время дождя

Фото: Как избежать ДТП во время дождя (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В большинстве регионов Украины удерживается дождливая погода и правоохранители напоминают водителям о главных правилах безопасного движения во время дождя.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Харьковской области.

В полиции предостерегают, что мокрая дорога, пониженная видимость и скользкое покрытие значительно повышают риск ДТП.

Правоохранители советуют:

  • следить за чистотой стекол и исправностью стеклоочистителей;
  • всегда включать ближний свет фар, даже днем;
  • проверить состояние шин - изношенная резина повышает риск скольжения;
  • избегать резких маневров, особенно в начале дождя, когда асфальт скользкий;
  • снижать скорость и, в случае сильного ливня, переждать его на безопасной остановке с аварийными огнями;
  • не проезжать быстро через лужи - они могут скрывать ямы или люки.

Также в полиции напоминают об обязательном использовании ремней безопасности и детских автокресел.

"В дождь главная задача водителя - не скорость, а безопасность", - отметили в Патрульной полиции.

Напомним, во Львове заработала автоматическая система отображения штрафов за нарушение правил парковки в приложении "Дія". Водители могут мгновенно проверять постановления инспекторов и оплачивать их онлайн без бумажных сообщений. Львов стал первым городом в Украине, где эта функция работает.

Также РБК-Украина рассказывало, что в Украине планируют ввести систему штрафных баллов для водителей по примеру стран ЕС. Баллы будут начислять за повторные нарушения - превышение скорости, неправильную парковку или создание аварийных ситуаций. Их накопление может привести к лишению водительских прав. Инициатива призвана повысить дисциплину и безопасность на дорогах.

ПДРАвтомобильное движение