Скользкая дорога и пониженная видимость: как избежать ДТП во время дождя

Напомним, во Львове заработала автоматическая система отображения штрафов за нарушение правил парковки в приложении "Дія". Водители могут мгновенно проверять постановления инспекторов и оплачивать их онлайн без бумажных сообщений. Львов стал первым городом в Украине, где эта функция работает.

Также РБК-Украина рассказывало, что в Украине планируют ввести систему штрафных баллов для водителей по примеру стран ЕС. Баллы будут начислять за повторные нарушения - превышение скорости, неправильную парковку или создание аварийных ситуаций. Их накопление может привести к лишению водительских прав. Инициатива призвана повысить дисциплину и безопасность на дорогах.