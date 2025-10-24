Слизька дорога і знижена видимість: як уникнути ДТП під час дощу

Нагадаємо, у Львові запрацювала автоматична система відображення штрафів за порушення правил паркування в застосунку "Дія". Водії можуть миттєво перевіряти постанови інспекторів і сплачувати їх онлайн без паперових повідомлень. Львів став першим містом в Україні, де ця функція працює.

Також РБК-Україна розповідало, що в Україні планують запровадити систему штрафних балів для водіїв за прикладом країн ЄС. Бали нараховуватимуть за повторні порушення - перевищення швидкості, неправильне паркування чи створення аварійних ситуацій. Їх накопичення може призвести до позбавлення водійських прав. Ініціатива покликана підвищити дисципліну та безпеку на дорогах.