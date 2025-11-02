В следствии по ограблению Лувра новый поворот, троих задержанных отпустили

Ограбление Лувра

Напомним, что 19 октября четверо воров в масках похитили восемь ювелирных изделий из самого посещаемого музея мира - Лувра. Стоимость похищенных драгоценностей оценивается в 102 миллиона долларов.

Ограбление, которое, по словам властей, длилось всего семь минут, вызвало национальный резонанс и общенациональные поиски.

Воры проникли в Лувр через окно с использованием подъемника-грузовика, похитили драгоценности и скрылись на мотороллерах.

По словам властей, ювелирные изделия из Галереи Аполлона до сих пор не нашли.

РБК-Украина писало 1 ноября, что грабителей из Лувра задержали на стадионе в Париже перед футбольным матчем. Были арестованы четыре человека.

По официальному заявлению прокуратуры Парижа, всего на данный момент арестованы семь подозреваемых по делу об ограблении. Расследование продолжается.