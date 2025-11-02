У слідстві щодо пограбування Лувру новий поворот, трьох затриманих відпустили

Новими підозрюваними виявилися 37-річний чоловік і 38-річна жінка. Їм було висунуто обвинувачення в організованому пограбуванні та змові з метою вчинення організованого пограбування, і їх взяли під варту.

Тоді як трьох заарештованих 29 жовтня звільнили з-під варти, повідомили прокурори.

Минулого тижня ще одного підозрюваного заарештували в паризькому аеропорту Шарля де Голля під час спроби сісти на літак, що прямував до Алжиру. Другого підозрюваного затримали, коли він збирався вирушити в Малі.