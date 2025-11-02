UA

У слідстві щодо пограбування Лувру новий поворот, трьох затриманих відпустили

Фото: цієї середи було затримано п'ятьох осіб (Getty images)
Автор: Маловічко Юлія

У справі про пограбування Лувру двом із п'яти осіб, затриманих у середу, висунули офіційні обвинувачення. Ще трьох - відпустили на свободу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Новими підозрюваними виявилися 37-річний чоловік і 38-річна жінка. Їм було висунуто обвинувачення в організованому пограбуванні та змові з метою вчинення організованого пограбування, і їх взяли під варту.

Тоді як трьох заарештованих 29 жовтня звільнили з-під варти, повідомили прокурори.

Минулого тижня ще одного підозрюваного заарештували в паризькому аеропорту Шарля де Голля під час спроби сісти на літак, що прямував до Алжиру. Другого підозрюваного затримали, коли він збирався вирушити в Малі.

Пограбування Лувру

Нагадаємо, що 19 жовтня четверо злодіїв у масках викрали вісім ювелірних виробів із найвідвідуванішого музею світу - Лувру. Вартість викрадених коштовностей оцінюють у 102 мільйони доларів.

Пограбування, яке, за словами влади, тривало всього сім хвилин, викликало національний резонанс і загальнонаціональні пошуки.

Злодії проникли в Лувр через вікно з використанням підйомника-вантажівки, викрали коштовності і зникли на моторолерах.

За словами влади, ювелірні вироби з Галереї Аполлона досі не знайшли.

РБК-Україна писало 1 листопада, що грабіжників з Лувру затримали на стадіоні в Парижі перед футбольним матчем. Були заарештовані чотири людини.

За офіційною заявою прокуратури Парижа, загалом наразі заарештовано сімох підозрюваних у справі про пограбування. Розслідування триває.

