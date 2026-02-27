ua en ru
"Открытая война": почему между Пакистаном и Афганистаном вспыхнули бои

Пятница 27 февраля 2026 18:32
"Открытая война": почему между Пакистаном и Афганистаном вспыхнули бои Фото: война между Пакистаном и Афганистаном (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Пакистан нанес авиаудары по столице Афганистана и еще 21 точке на территории страны. После этого министр обороны страны объявил "открытую войну" правительству Талибана.

РБК-Украина собрало все, что известно о нынешнем обострении - от причин эскалации до реального соотношения сил двух армий.

Читайте также: Афганистан нанес удары по Пакистану в ответ на авиатеррор: что известно

Главное:

  • С чего все началось: Пакистан нанес авиаудары по 22 точкам в Афганистане - в ответ на ночные атаки афганских сил вдоль границы.
  • Причина конфликта: Линия Дюрана, проведенная британцами в 1893 году, до сих пор не признана Афганистаном. Через нее действует группировка, которая бьет по Пакистану с афганской территории.
  • Кто сильнее: На бумаге - Пакистан с его 660 тысячами военных и ядерным оружием. Но талибы имеют дроны, смертников и опыт асимметричной войны.
  • Чем может закончиться: Талибы одновременно призывают к диалогу и угрожают возмездием. Предыдущее перемирие 2024 года полноценного соглашения так и не принесло.

Кабул проснулся от взрывов: с чего все началось

В ночь на четверг, 26 февраля, афганские силы атаковали пакистанские позиции вдоль спорной границы. Кабул назвал это возмездием за предыдущие удары Пакистана по афганской территории. Они произошли неделю назад - тогда погибли по меньшей мере 18 человек.

Пакистан ответил на рассвете. Операция получила название "Газаб Лил Хакк" - "Праведная ярость".

Впоследствии представитель пакистанской армии генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри сообщил, что вооруженные силы уничтожили 73 поста талибов вдоль границы, захватили более десятка других позиций, а также ликвидировали 115 единиц бронетехники и артиллерии.

&quot;Открытая война&quot;: почему между Пакистаном и Афганистаном вспыхнули боиФото: военные Пакистана обстреляли позиции талибов (Getty Images)

Как 20 лет взаимных обвинений закончились новой войной

После возвращения Талибана к власти в 2021 году количество террористических нападений в Пакистане резко возросло. По данным пакистанских военных, только в 2025 году погибли более 1200 человек - вдвое больше, чем в год вывода американских войск.

Исламабад обвиняет в этом пакистанскую группировку "Техрик-е-Талибан Пакистан" (ТТП - Ред.), которая, по его словам, действует с афганской территории при молчаливой поддержке Кабула. Афганский Талибан это отрицает. Представитель правительства талибов Забихулла Муджахид заявил: "Внутренний конфликт в Пакистане является исключительно делом этой страны и не является новой проблемой".

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф написал в X: "Наше терпение иссякло. Теперь между нами и вами открытая война."

Однако нынешние удары - первый случай, когда Пакистан непосредственно атаковал объекты правительства Талибана, а не только якобы позиции ТТП.

Что такое линия Дюрана и почему идет война

Линия Дюрана длиной 2575 км была проведена еще в 1893 году. Она разрезала пуштунские племенные земли надвое - и до сих пор делит самую большую этническую группу Афганистана между двумя государствами.

&quot;Открытая война&quot;: почему между Пакистаном и Афганистаном вспыхнули боиФото: где проходит граница между Афганистаном и Пакистаном (Google Maps).

Пакистан считает ее международно признанной границей - Афганистан никогда не признавал законной.

Именно через эту границу "Техрик-е-Талибан Пакистан" наносит удары по пакистанской армии. Именно через нее Пакистан проводит свои операции. И именно он стал ареной самого острого столкновения за последние годы - осенью 2024-го, а теперь снова.

Перемирие, которого удалось достичь в октябре 2024 при посредничестве Катара и Турции, остановило самые кровавые столкновения. Но полноценного соглашения так и не получилось.

&quot;Открытая война&quot;: почему между Пакистаном и Афганистаном вспыхнули бои

Фото: перемирие между странами длилось недолго (Getty Images)

Сколько жертв с обеих сторон

Что касается количества жертв, то обе стороны приводят разные данные. Пакистан сообщил: 274 бойца Талибана убиты, более 400 ранены, 12 собственных солдат погибли, 27 получили ранения.

Афганистан говорит о 55 убитых пакистанских солдатах, 13 погибших афганских бойцов. Отдельно - 13 мирных жителей, раненых после удара по лагерю беженцев в провинции Нангархар. Пакистан факт захвата своих солдат в плен отрицает.

&quot;Открытая война&quot;: почему между Пакистаном и Афганистаном вспыхнули боиФото: в результате новой фазы войны есть погибшие и раненые (Getty Images).

Ядерное государство против партизан: кто сильнее в войне

Если сравнивать армии, то Пакистан выглядит значительно мощнее. 660 тысяч военнослужащих, 465 боевых самолетов, включая американские F-16 и французские Mirage, более 6000 бронированных машин. И - 170 ядерных боеголовок.

Афганский Талибан насчитывает около 172 тысяч бойцов. Самолетов - шесть, и неизвестно, сколько из них вообще исправны. Бронетехника - преимущественно советского образца или трофейная американская, оставленная после 2021 года.

Но аналитики предостерегают от поспешных выводов. Абдул Басит из Школы международных исследований им. С. Раджаратнама сказал CNN, что у талибов есть дроны, а это оружие для бедных. Также у них есть террористы-смертники.

"Любое возмездие со стороны афганцев будет происходить в городских центрах Пакистана. Это рецепт хаоса", - добавил он.

В правительстве талибов же говорят, что Афганистан хочет "диалога" - и тут же предупреждает, что "рука может добраться до их шей".

Ранее РБК-Украина сообщало, что власти Афганистана отказались брать ответственность за Пакистан. Мирные переговоры завершились безрезультатно.

Тем временем Трамп заявил, что США ведут переговоры о возвращении войск в Афганистан.

