Истребители бомбардируют Кабул: Пакистан обратился с заявлением к Афганистану

Пакистан объявил "открытую войну" афганскому правительству Талибана после усиления напряжения в отношениях между странами и длительных пограничных столкновений. Авиаудары были нанесены 27 февраля по городам Кабул, Кандагар и Пактия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegrapf .

В ночь на 27 февраля 2026 года пакистанские военные под кодовым названием Operation Ghazab Lil Haq нанесли удары по объектам, которые, по данным Исламабада, принадлежат силам Талибана и другим вооруженным группировкам.

Авиаудары были нанесены по складам боеприпасов, военным объектам афганских талибов и убежищам боевиков по всему Афганистану, включая Кабул, Кандагар и Пактию.

Пакистанские источники утверждают, что во время операции уничтожено более 130 боевиков и более 200 ранены, разрушены десятки лагерей и военных позиций.

Позиция Талибана и эскалация

Талибан, который контролирует правительственную власть в Кабуле, заявил, что удары пакистанской авиации стали ответом на предыдущие атаки пакистанских войск и нарушение суверенитета Афганистана.

Конфликт разгорелся на фоне длительных пограничных столкновений вдоль "линии Дюранда", где обе стороны обменивались обстрелами в последние месяцы, несмотря на хрупкое перемирие, действующее с октября 2025 года.

Попытки мирных переговоров в Стамбуле и других городах не дали длительного результата, а уровень доверия между Исламабадом и Кабулом оставался низким.

Из международного сообщества уже звучат призывы к деэскалации и защите гражданского населения: уже есть сообщения о раненых мирных жителях и звуки взрывов в Кабуле, что усиливает опасения относительно гуманитарного кризиса в регионе.