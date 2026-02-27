ua en ru
Истребители бомбардируют Кабул: Пакистан обратился с заявлением к Афганистану

Пятница 27 февраля 2026 06:10
UA EN RU
Истребители бомбардируют Кабул: Пакистан обратился с заявлением к Афганистану Фото: страны не могут поделить приграничные территории (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Пакистан объявил "открытую войну" афганскому правительству Талибана после усиления напряжения в отношениях между странами и длительных пограничных столкновений. Авиаудары были нанесены 27 февраля по городам Кабул, Кандагар и Пактия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegrapf.

Читайте также: На границе Таджикистана и Афганистана произошла стрельба: есть жертвы с обеих сторон

В ночь на 27 февраля 2026 года пакистанские военные под кодовым названием Operation Ghazab Lil Haq нанесли удары по объектам, которые, по данным Исламабада, принадлежат силам Талибана и другим вооруженным группировкам.

Авиаудары были нанесены по складам боеприпасов, военным объектам афганских талибов и убежищам боевиков по всему Афганистану, включая Кабул, Кандагар и Пактию.

Пакистанские источники утверждают, что во время операции уничтожено более 130 боевиков и более 200 ранены, разрушены десятки лагерей и военных позиций.

Позиция Талибана и эскалация

Талибан, который контролирует правительственную власть в Кабуле, заявил, что удары пакистанской авиации стали ответом на предыдущие атаки пакистанских войск и нарушение суверенитета Афганистана.

Конфликт разгорелся на фоне длительных пограничных столкновений вдоль "линии Дюранда", где обе стороны обменивались обстрелами в последние месяцы, несмотря на хрупкое перемирие, действующее с октября 2025 года.

Попытки мирных переговоров в Стамбуле и других городах не дали длительного результата, а уровень доверия между Исламабадом и Кабулом оставался низким.

Из международного сообщества уже звучат призывы к деэскалации и защите гражданского населения: уже есть сообщения о раненых мирных жителях и звуки взрывов в Кабуле, что усиливает опасения относительно гуманитарного кризиса в регионе.

Напомним, под утро стало известно, что афганские военные объявили о начале ответных ударов по территории Пакистана после авиаударов последнего по приграничным регионам.

Эскалация между странами сегодня стала одной из самых серьезных за последние годы, грозящей перерасти в полноценный вооруженный конфликт между двумя соседними государствами после десятилетий нестабильности на границе.

