Афганистан нанес удары по Пакистану в ответ на авиатеррор: что известно

Афганские военные объявили о начале ответных ударов по территории Пакистана после авиаударов последнего по приграничным регионам, что повлекло новую эскалацию между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WP .

По данным афганских военных, вечером 26 февраля начались "тяжелые столкновения" вдоль афганско-пакистанской границы, в частности в восточных провинциях, которые Кабул считает ответом на авиаудары Пакистана по провинциям Нангархар и Пактия на прошлой неделе.

Видео, распространенные афганскими силами безопасности, показали бронемашины Humvee, движущиеся по темной горной местности ночью, освещенной вспышками выстрелов. На заднем плане были слышны продолжительные очереди автоматической стрельбы.

На отдельных кадрах, опубликованных пакистанскими источниками в службах безопасности, видно, как трассирующие пули летят по похожему бесплодному горному ландшафту, а по долинам разносится продолжительная очередь из автоматического оружия.

Эскалация началась после авиаударов Пакистана по афганской территории 21-22 февраля, в результате которых, по сообщениям Кабула, погибли десятки гражданских, включая женщин и детей. Пакистан назвал эти рейды ответом на деятельность боевиков вдоль границы.

Местные СМИ и сообщения из региона свидетельствуют, что боевые действия ведутся в нескольких приграничных провинциях, а стороны предоставляют противоречивые данные о количестве захваченных позиций и потерь.

Как пишет издание, это обострение - один из самых серьезных моментов напряженности между Афганистаном и Пакистаном за последнее время, что может иметь более широкое влияние на безопасность в Южной Азии