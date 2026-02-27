Афганистан нанес удары по Пакистану в ответ на авиатеррор: что известно
Афганские военные объявили о начале ответных ударов по территории Пакистана после авиаударов последнего по приграничным регионам, что повлекло новую эскалацию между странами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WP.
По данным афганских военных, вечером 26 февраля начались "тяжелые столкновения" вдоль афганско-пакистанской границы, в частности в восточных провинциях, которые Кабул считает ответом на авиаудары Пакистана по провинциям Нангархар и Пактия на прошлой неделе.
Видео, распространенные афганскими силами безопасности, показали бронемашины Humvee, движущиеся по темной горной местности ночью, освещенной вспышками выстрелов. На заднем плане были слышны продолжительные очереди автоматической стрельбы.
На отдельных кадрах, опубликованных пакистанскими источниками в службах безопасности, видно, как трассирующие пули летят по похожему бесплодному горному ландшафту, а по долинам разносится продолжительная очередь из автоматического оружия.
Эскалация началась после авиаударов Пакистана по афганской территории 21-22 февраля, в результате которых, по сообщениям Кабула, погибли десятки гражданских, включая женщин и детей. Пакистан назвал эти рейды ответом на деятельность боевиков вдоль границы.
Местные СМИ и сообщения из региона свидетельствуют, что боевые действия ведутся в нескольких приграничных провинциях, а стороны предоставляют противоречивые данные о количестве захваченных позиций и потерь.
Как пишет издание, это обострение - один из самых серьезных моментов напряженности между Афганистаном и Пакистаном за последнее время, что может иметь более широкое влияние на безопасность в Южной Азии
Конфликт между Пакистаном и Афганистаном
Напомним, что споры по поводу приграничных территорий между Афганистаном и Пакстаном возникают постоянно, что переходит в боевые столкновения. Границу, проведенную в 1893 году Британской империей, Афганистан официально не признает.
Пакистан обвиняет афганскую сторону в приюте группировок, которые совершают нападения на пакистанские силы безопасности. Кабул в ответ заявляет о нарушении суверенитета со стороны Исламабада.
Как известно, Пакистан неоднократно наносил авиаудары по приграничным провинциям Афганистана, заявляя о борьбе с террористами. Афганская сторона называет это агрессией и отвечает обстрелами пограничных постов.
После возвращения движения Талибан к власти в 2021 году напряжение возросло: Пакистан ожидал большего сотрудничества в сфере безопасности, однако обвинения только усилились.
Время от времени страны пытаются договориться о прекращении огня и проводят переговоры, однако пока четкого результата нет.