Следил за передвижением ВСУ: одесситу дали пять лет тюрьмы

Житель Одессы вместе с другом снимал передвижение техники ВСУ. Суд назначил срок до 5 лет за решеткой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Одесской областной прокуратуры в социальной сети Facebook.

Суд признал жителя Одессы виновным в распространении информации о перемещении, движении и расположении ВСУ. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Прокуроры в суде доказали, что в конце февраля этого года осужденный снял видео движения колонны украинской военной техники, а затем переслал своему знакомому.

Эту видеозапись его приятель разослал своим знакомым гражданам России.

Фото: жителя Одессы арестовали на пять лет за слежку за техникой ВСУ (facebook.com)

В судебном заседании мужчина свою вину признал полностью и искренне раскаялся. В настоящее время он находится под стражей.

Следует отметить, что его приятель также получил 5 лет заключения за распространение информации о военной технике ВСУ.

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