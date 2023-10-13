Слідкував за пересуванням ЗСУ: одеситу дали п'ять років за ґратами
Мешканець Одеси разом з приятелем знімав переміщення техніки ЗСУ. Суд призначив покарання до 5 років за ґратами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Одеської обласної прокуратури в соціальній мережі Facebook.
Суд визнав жителя Одеси винним у поширенні інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ. Йому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.
Прокурори у суді довели, що наприкінці лютого цього року засуджений відзняв відео руху колони української військової техніки, а потім переслав своєму знайомому.
Цей відеозапис його приятель розіслав своїм знайомим громадянам Росії.
Фото: мешканця Одеси заарештували на п'ять років за слідкуванням за технікою ЗСУ (facebook.com)
У судовому засіданні чоловік свою вину визнав повністю та щиро розкаявся. Наразі він перебуває під вартою.
Слід зазначити, що приятель також отримав 5 років ув’язнення за поширення інформації про військову техніку ЗСУ.
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