Суд оставил Шуфрича под арестом

Киевский апелляционный суд решил оставить в силе меру пресечения пророссийскому народному депутату Нестору Шуфричу в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина .

В ходе заседания судья заявил, что решение об аресте Шуфрича решили оставить без изменений.

Стоит заметить, Печерский районный суд Киева еще 15 сентября на два месяца арестовал Шуфрича. При этом для него не предусмотрели возможность внесения залога.

Дело Шуфрича

Напомним, 15 сентября утром к Шуфричу с обысками пришли сотрудники Службы безопасности Украины. У пророссийского народного депутата дома нашли георгиевские ленты, медали, ордена, а также коллекцию российских кителей и советских документов.

Также, как сообщали источники РБК-Украина, у парламентария обнаружили документ со схемой “автономии” для Донецкой и Луганской областей.

Позже правоохранители сообщили Шуфричу о подозрении в государственной измене. По информации СБУ, он работал на агента ФСБ и бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, который координировал агентурную сеть россиян в Украине.

Примечательно, что спустя месяц после задержания Шуфрича мандата его так и не лишили.

Более детально о скандальном нардепе можете узнать в материале РБК-Украина.