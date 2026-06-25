След жизни на Марсе? Perseverance нашел загадочные молекулы

По словам профессора Лестерского университета Джона Бриджеса, кратер Езеро, очевидно, был подходящей средой для существования примитивной жизни , а найденные молекулы являются реликтами тех же углеродных строительных блоков, которые должны там существовать при функционировании древней биосферы.

Происхождение находки

Измерения производились инструментом Sherloc в районе обнажения пород Bright Angel вдоль русла бывшей реки Неретва Валлис. Анализ света после облучения лазером зафиксировал так называемый макромолекулярный углерод (MMC).

Ученые из Института планетарных наук в Аризоне выделяют несколько возможных путей происхождения этого материала:

Биологический фактор: углерод мог образоваться из ископаемой органики микробных матов или аналогов земного угля.

Геологические процессы: молекулы могли возникнуть в результате химических реакций между водой и вулканическими породами.

Космический фактор: вещество могли занести на поверхность Марса метеориты, регулярно бомбили планету в прошлом.

Особый интерес вызвал анализ аргиллитовой породы Cheyava Falls. Наличие макромолекулярного углерода непосредственно на ее поверхности указывает на то, что слой был обнажен недавно или структура этой конкретной породы оказалась устойчивой к сокрушительному воздействию жесткой марсианской радиации и химическому окислению.

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Жилищное пространство планетарного масштаба

Важность открытия состоит в том, что марсоходы NASA теперь зафиксировали аналогичные органические аргиллиты (твердые осадочные породы - ред.) в двух точках, удаленных друг от друга более чем на 3200 километров.

Ранее схожие соединения нашел аппарат Curiosity при изучении кратера Гейла. Это свидетельствует о том, что миллиарды лет назад подходящие для жизни условия и доступность органических соединений могли быть распространены по всей планете.

Несмотря на сенсационность данных, имеющееся научное оборудование на борту Perseverance не способно различить абиотическое (неорганическое) и биотическое происхождение углерода.

Как объяснил доктор Кайл Укерт из Лаборатории реактивного движения NASA, задача ровера заключалась лишь в идентификации наиболее перспективных образцов для сбора.

Решение марсианской загадки полностью зависит от успеха будущих миссий по доставке почвы на Землю.

После фактической отмены предыдущего проекта NASA в январе США разрабатывают обновленный план возвращения образцов на 2030-е годы, в то время как Китай планирует доставить на Землю свои первые марсианские пробы уже в 2031 году.