Стеження від Facebook і падаюча на Землю ракета. Головне зі світу технологій

На Землю в ці хвилини падає китайська ракета , яка вийшла з-під контролю після місії на орбіту. Facebook просить у користувачів дозвіл на стеження, а автомобілі Tesla можуть подешевшати до 25 000 доларів.

Про це та інше в добірці головних новин зі світу технологій.

На Землю падає китайська ракета

В кінці квітня Китай запустив в космос базовий модуль майбутньої космічної станції. Його вивела на орбіту важка ракета-носій Long March 5B ("Чанчжен-5В"). Через деякий час вона почала неконтрольоване падіння на Землю.

Очікується, що не всі уламки ракети вагою 22 тонни згорять в атмосфері, вони можуть впасти в період між 8 і 10 травня. Місце падіння обмежується траєкторією ступеня ракети - зона ризику включає регіони між 41 градусом північної і 41 градусом південної широти.

Потенційно в цій зоні знаходяться Нью-Йорк в США, південь Чилі, Веллінгтон в Новій Зеландії і столиця Китаю Пекін. Але в КНР сподіваються, що уламки впадуть в міжнародні води.

Корабель Маска для польоту на Марс вперше не вибухнув при приземленні

SpaceX провела чергові випробування корабля Starship у Техасі, які на цей раз від початку і до кінця пройшли успішно. Starship піднявся приблизно на 10 км, після чого перейшов в горизонтальне положення і плавно приземлився. До цього прототипи постійно вибухали.

Що стосується цих випробувань, то корабель відразу після посадки теж загорівся, але його оперативно загасили.

Tesla знизить ціну на свої авто на 10 000 доларів

Компанія Tesla зайнялася випуском власних АКБ, і нову технологію взяла з патентів канадської Springpower International, які Ілон Маск купив лише за 3 долари.

Очікується, що в новій батареї буде на 500% більше енергії, що дозволить в шість разів збільшити дальність ходу. Один з патентів полягає в повторному використанні стічних вод, повністю виключаючи їх дорогу очистку. Завдяки цьому експлуатаційні витрати скорочуються більш ніж на 75%.

За запевненнями Маска, нові акумуляторні технології Tesla дозволить створити автомобіль ціною в 25 000 доларів. Для їх впровадження треба близько трьох років.

Sony перестала продавати дзеркальні камери

Японська компанія Sony, судячи з усього, відмовилася від виробництва дзеркальних камер. З сайту зникли моделі A99ii, A77ii і A68. Аналітики вважають, що компанія зосередиться на випуску бездзеркальних моделей, оскільки вони більш компактні і забезпечують хорошу якість зображення.

Офіційно в Sony не коментували подальшу долю своїх дзеркальних камер.

Facebook просить дозвіл на збір особистих даних. Щоб залишатися безкоштовним

Facebook і Instagram почали надсилати повідомлення користувачам техніки Apple про те, що збирають особисті дані користувачів, щоб залишатися безкоштовними. Повідомлення отримують власники iPhone, які оновилися до iOS 14.5.

Це пов'язано зі зміною політики конфіденційності Apple. Вони як і раніше дозволяють в рекламних цілях збирати додаткам персональну інформацію з інших додатків без дозволу користувачів. Але в цьому випадку її заборонено передавати третім особам.

Щоб відстежувати активність користувачів і ділитися нею зі своїми партнерами, розробники мають отримати явний дозвіл від власника пристрою.

Українські пенсійні фонди скуповують акції Apple, Microsoft і Tesla

Приватні пенсійні фонди почали вкладати заощадження українців в акції технологічних гігантів Apple, Microsoft і Tesla, які допущені до обігу на території України. Але обсяги поки незначні.

На сьогодні в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку бачать невеликі обсяги купівлі акцій іноземних компаній на ринку в Україні, але сподіваються на інтерес до них.

Windows готує глобальний редизайн вперше за 26 років

Вперше за багато років Microsoft готує велике оновлення інтерфейсу, яке змінить елементи дизайну ОС, яка зберегла ряд системних іконок часів Windows 95.

Зокрема, перероблять дизайн папок "Провідника" і системних додатків, іконок режиму гібернації, мережі, а також дисків і приводів. А застарілі значки отримають оновлену колірну палітру і закруглені кути. Також Microsoft працює над модифікацією меню "Пуск" і панелі завдань.

Очікується, що новий інтерфейс стане доступним вже в жовтні 2021-го після апдейту Windows 10.

Смартфони на Snapdragon виявилися вразливими для прослуховування

Компанія Check Point Research виявила критичну уразливість в чіпах Qualcomm. З її допомогою хакери можуть прослуховувати смартфони, які використовують модеми цього бренду.

Йдеться про уразливість між програмним рівнем модему і службою відладчика. Вона дозволяє динамічно виправляти ПЗ і обходити стандартні механізми безпеки. У теорії ця вразливість може бути використана додатками для перехоплення журналу дзвінків, текстових і голосових повідомлень, а також для прослуховування.

За оцінками експерів, проблема зачіпає до 40% сучасних пристроїв різних брендів, включаючи Google, Samsung, LG, OnePlus, Xiaomi та інші.

Blue Origin продає перший квиток для космічних туристів

Космічна компанія Blue Origin мільярдера Джеффа Безоса оголосила, що перший пілотований запуск корабля New Shepard відбудеться 20 липня. При цьому одне місце може зайняти космічний турист, і на цьому тижні почався аукціон. Будь-який охочий може зареєструватися на сайті Blue Origin і зробити ставку.

Передбачається, що аукціон допоможе оцінити інтерес ринку до послуги космічного туризму. New Shepard призначений для польоту шести пасажирів на висоту понад 100 км над землею в суборбітальний простір. Цього достатньо, щоб випробувати кілька хвилин невагомості і побачити кривизну Землі. Капсула повертається на планету на парашутах.