Слежка от Facebook и падающая на Землю ракета. Главное из мира технологий

На Землю в эти минуты падает китайская ракета , которая вышла из-под контроля после миссии на орбиту. Facebook просит у пользователей разрешение на слежку, а автомобили Tesla могут подешеветь до 25 000 долларов.

Об этом и другом в подборке главных новостей из мира технологий.

На Землю падает китайская ракета

В конце апреля Китай запустил в космос базовый модуль будущей космической станции. Его вывела на орбиту тяжелая ракета-носитель Long March 5B ("Чанчжэн-5В"). Спустя некоторое время она начала неконтролируемое падение на Землю.

Ожидается, что не все обломки ракеты весом 22 тонны сгорят в атмосфере, они могут упасть в период между 8 и 10 мая. Место падения ограничивается траекторией ступени ракеты - зона риска включает регионы между 41 градусом северной и 41 градусом южной широты.

Потенциально в этой зоне находятся Нью-Йорк в США, юг Чили, Веллингтон в Новой Зеландии и столица Китая Пекин. Но в КНР надеются, что обломки упадут в международные воды.

Корабль Маска для полета на Марс впервые не взорвался при приземлении

SpaceX провела очередные испытания корабля Starship в Техасе, которые на этот раз от начала и до конца прошли успешно. Starship поднялся приблизительно на 10 км, после чего перешел в горизонтальное положение и плавно приземлился. До этого прототипы постоянно взрывались.

Что касается этих испытаний, то корабль сразу после посадки тоже загорелся, но его оперативно потушили.

Tesla снизит цену на свои авто на 10 000 долларов

Компания Tesla занялась выпуском собственных АКБ, и новую технологию взяла из патентов канадской Springpower International, которые Илон Маск купил всего за 3 доллара.

Ожидается, что в новой батарее будет на 500% больше энергии, что позволит в шесть раз увеличить дальность хода. Один из патентов заключается в повторном использовании сточных вод, полностью исключая их дорогостоящую очистку. Благодаря этому эксплуатационные расходы сокращаются более чем на 75%.

По заверениям Маска, новые аккумуляторные технологии Tesla позволит создать автомобиль ценой в 25 000 долларов. Для их внедрения требуется около трех лет.

Sony перестала продавать зеркальные камеры

Японская компания Sony, судя по всему, отказалась от производства зеркальных камер. С сайта исчезли модели A99ii, A77ii и A68. Аналитики полагают, что компания сосредоточится на выпуске беззеркальных моделей, поскольку они более компактны и обеспечивают хорошее качество изображения.

Официально в Sony не комментировали дальнейшую судьбу своих зеркальных камер.

Facebook просит разрешение на сбор личных данных. Чтобы оставаться бесплатным

Социальные сети Facebook и Instagram начали отправлять уведомления пользователям техники Apple о том, что собирают личные данные пользователей, чтобы оставаться бесплатными. Уведомления получают владельцы iPhone, которые обновились до iOS 14.5.

Это связано с изменением политики конфиденциальности Apple. Они по-прежнему разрешают в рекламных целях собирать приложениям персональную информацию из других приложений без разрешения пользователей. Но в этом случае ее запрещено передавать третьим лицам.

Чтобы отслеживать активность пользователей и делиться ей со своими партнерами, разработчики должны получить явное разрешение от владельца устройства.

Украинские пенсионные фонды скупают акции Apple, Microsoft и Tesla

Частные пенсионные фонды начали вкладывать сбережения украинцев в акции технологических гигантов Apple, Microsoft и Tesla, которые допущены к обороту на территории Украины. Но объемы пока незначительны.

На сегодня в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку видят небольшие объемы покупки акций иностранных компаний на рынке в Украине, но надеются на интерес к ним.

Windows готовит глобальный редизайн впервые за 26 лет

Впервые за многие годы Microsoft готовит крупное обновление интерфейса, которое изменит элементы дизайна ОС, которая сохранила ряд системных иконок времен Windows 95.

В частности, переработают дизайн папок "Проводника" и системных приложений, иконок режима гибернации, сети, а также дисков и приводов. А многие устаревшие значки получат обновленную цветовую палитру и закругленные углы. Также Microsoft работает над модификацией меню "Пуск" и панели задач.

Ожидается, что новый интерфейс станет доступным уже в октябре 2021-го после апдейта Windows 10.

Смартфоны на Snapdragon оказались уязвимыми для прослушки

Компания Check Point Research выявила критическую уязвимость в чипах Qualcomm. С ее помощью хакеры могут прослушивать смартфоны, которые используют модемы этого бренда.

Речь идет об уязвимости между программным уровнем модема и службой отладчика. Она позволяет динамически исправлять ПО и обходить стандартные механизмы безопасности. В теории эта уязвимость может быть использована приложениями для перехвата журнала звонков, текстовых и голосовых сообщений, а также для прослушки.

По оценкам эксперов, проблема затрагивает до 40% современных устройств самых разных брендов, включая Google, Samsung, LG, OnePlus, Xiaomi и другие.

Blue Origin продает первый билет для космических туристов

Космическая компания Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса объявила, что первый пилотируемый запуск корабля New Shepard состоится 20 июля. При этом одно место может занять космический турист, и на этой неделе начался аукцион. Любой желающий может зарегистрироваться на сайте Blue Origin и сделать ставку.

Предполагается, что аукцион поможет оценить интерес рынка к услуге космического туризма. New Shepard предназначен для полета шести пассажиров на высоту более 100 км над Землей в суборбитальное пространство. Этого достаточно, чтобы испытать несколько минут невесомости и увидеть кривизну Земли. Капсула возвращается на планету на парашютах.